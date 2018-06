Berlin (AFP) Spitzenforschung in Deutschland soll auch in Zukunft besonders gefördert werden. Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern verständigte sich am Donnerstag in Berlin im Grundsatz darauf, die im Jahr 2017 auslaufende Exzellenzinitiative zu erhalten und auszubauen. Die Initiative habe "unwahrscheinlich viel bewegt im deutschen Wissenschaftssystem" und die internationale Ausstrahlung deutscher Forschung verstärkt, sagte Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) am Donnerstag in Berlin. Bund und Länder wollten die bisher für die Exzellenzinitiative zur Verfügung gestellten Mittel "im selben Umfang" auch künftig investieren.

