Köln (AFP) Altkanzler Helmut Kohl (CDU) darf auf einen Etappensieg im Rechtsstreit um das Buch seines Ex-Biografen Heribert Schwan hoffen: Das Kölner Landgericht deutete am Donnerstag an, dass es womöglich Anträgen von Kohl auf einstweilige Verfügungen stattgeben könnte. Damit wollen Kohls Anwälte dem Buchverlag und Autor Schwan die Verwendung von gut hundert Kohl-Zitaten untersagen. Seine Entscheidung verkündet das Gericht am 13. November.

