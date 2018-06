Berlin (AFP) Die Pkw-Maut auf Autobahnen und Bundesstraßen soll rund 500 Millionen Euro an Einnahmen pro Jahr bringen. Das geht aus dem Entwurf hervor, den das Bundesverkehrsministerium am Donnerstag in Berlin verbreitete. Demnach rechnet Minister Alexander Dobrindt (CSU) mit Einnahmen von jährlich rund 700 Millionen Euro für nicht in Deutschland zugelassene Wagen. Dem stehen Betriebs- und Personalkosten für das Mautsystem von 195 Millionen Euro gegenüber.

