Kehl (AFP) Drei Monate nach dem Start des europäischen Zahlungssystems Sepa gibt es noch immer Probleme mit dem bargeldlosen Zahlen über Ländergrenzen hinweg. Zahlreiche Beschwerden zeigten, dass im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr noch nicht alles so funktioniere, wie es sollte, teilte das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland am Donnerstag in Kehl am Rhein mit.

