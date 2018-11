Berlin (AFP) Die umstrittenen Körperscanner zur Kontrolle von Flugpassagieren sollen nach einem Zeitungsbericht in großem Umfang an deutschen Airports eingeführt werden. Noch in diesem Jahr würden 14 Geräte vom Typ "ProVision 2" angeschafft und in Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart installiert, berichtete der Berliner "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe) unter Berufung auf Behördenkreise. Im kommenden Jahr sollten dann 75 weitere Scanner für Flughäfen mit internationalen Verbindungen beschafft werden.

