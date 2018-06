Paris (AFP) Das durch Russlands Rolle in der Ukraine-Krise verursachte Tauziehen um die Lieferung eines französischen Kriegsschiffs an Moskau geht weiter: Einen Tag nach Angaben aus der russischen Regierung, wonach der Hubschrauberträger "Wladiwostok" in zwei Wochen übergeben werden solle, bestritt Paris eine entsprechende Einigung. "Heute sind die Bedingungen nicht erfüllt", sagte Finanzminister Michel Sapin am Donnerstagmorgen dem Sender Radiosender RTL.

