Köln (SID) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum muss wegen des Fehlverhaltens seiner Fans eine Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro zahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Im Spiel gegen Ligarivale Fortuna Düsseldorf am 25. September (1:1) waren in der 87. Minute aus dem Bochumer Zuschauerblock Feuerzeuge in Richtung des Spielfeldes geworfen worden. Der VfL stimmte dem Urteil zu.