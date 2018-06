Jerusalem (AFP) Im Westen Jerusalems ist ein rechtsgerichteter israelischer Aktivist am Mittwoch von einem Motorradfahrer niedergeschossen worden. Der israelische Bürgermeister der Stadt, Nir Barkat, sprach im Radio von einem "terroristischen Angriff", der offenkundig mit dem jüngst eskalierten Streit über den Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt zu tun habe. Berichte darüber, dass Israel möglicherweise Gebete von Juden auf dem für Muslime heiligen Areal erlauben wolle, hatten in den vergangenen Wochen zu Krawallen geführt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.