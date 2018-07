Mexiko-Stadt (AFP) Nach dem weiterhin ungeklärten Verschwinden dutzender Studenten in Mexiko hat sich Präsident Enrique Peña Nieto erstmals mit deren Angehörigen getroffen. Die Eltern der 43 männlichen Lehramtsstudenten wurden am Mittwoch in der Residenz des Staatschefs in Mexiko-Stadt empfangen. Sie fordern mehr Hilfe von den Bundes- und Regionalbehörden bei der Suche nach ihren Kindern, die möglicherweise getötet wurden.

