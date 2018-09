Maputo (AFP) Der Kandidat der seit 39 Jahren in Mosambik regierenden Frelimo-Partei, Filipe Nyusi, hat nach amtlichen Angaben die Präsidentschaftswahl gewonnen. Laut dem am Donnerstag von der nationalen Wahlkommission in Maputo bekannt gegebenen offiziellen Endergebnis erhielt der 55-jährige bisherige Verteidigungsminister 57 Prozent der Stimmen. Der scheidende Präsident Armando Guebuza war 2009 mit 75 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden.

