Jerusalem (AFP) Der Streit um den Tempelberg hat Jerusalem am Donnerstag an den Rand einer bislang beispiellosen Gewalteskalation gebracht. Nach dem Attentat auf einen jüdischen Ultranationalisten, der lebensgefährlich verletzt wurde, erschoss die israelische Polizei am frühen Morgen einen tatverdächtigen Palästinenser. Das Juden und Muslimen heilige Felsplateau wurde erstmals seit dem Sechstagekrieg von 1967 vollständig abgeriegelt. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sprach von einer "Kriegserklärung".

