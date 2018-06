Genf (AFP) Rund 2500 Waffen und 53 Kisten Munition hat ein Rentner in der Schweiz gehortet. Wie Polizei und Justiz in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag bekanntgaben, brauchten die an der Beschlagnahmung beteiligten Einsatzkräfte drei Tage, um sämtliche Teile des riesigen Arsenals aufzulisten.

