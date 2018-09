München (SID) - Der vierjährige Hengst Ivanhowe geht als Favorit in das letzte Highlight der deutschen Turfsaison. Im mit 155.000 Euro dotierten Großen Preis von Bayern auf der Galopprennbahn in München-Riem will Ivanhowe am Samstag unter Jockey Filip Minarik seinen Erfolg aus dem Großen Preis von Baden Anfang September wiederholen.

"Wir fahren mit einigen Erwartungen nach München, denn sein Sieg in Baden-Baden sollte ihm sehr gute Möglichkeiten geben", sagte Trainer Jean-Pierre Carvalho. Ivanhowe, der im Anschluss im Prix de l'Arc de Triomphe in Paris nur den drittletzten Platz belegt hatte, trifft in der Gruppe-I-Prüfung über 2400 m auf insgesamt 13 Gegner.

Größter Kontrahent von Ivanhowe könnte Earl of Tinsdal sein, der im Preis von Europa in Köln zuletzt Platz zwei belegt hatte. Die englische Stute Cubanita verleiht dem Feld eine internationale Note.