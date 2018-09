Johannesburg (AFP) Nach dem gewaltsamen Tod von Südafrikas Nationaltorwart Senzo Meyiwa hat die Polizei einem Medienbericht zufolge zwei Verdächtige festgenommen. Die beiden Männer würden befragt, berichtete der Sender SABC am Mittwoch. Sie seien in Nongoma in der östlichen Provinz KwaZulu Natal nach Hinweisen aus der Öffentlichkeit aufgegriffen worden. Die Polizei in Johannesburg konnte die Festnahmen zunächst nicht bestätigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.