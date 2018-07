New York (AFP) US-Verteidigungsminister Chuck Hagel hat eingeräumt, dass Syriens Staatschef Baschar al-Assad von dem internationalen Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) profitiert. Aus dem Einsatz der Militärallianz gegen die Extremisten im Irak und in Syrien ziehe "natürlich auch Assad seinen Nutzen", sagte Hagel am Donnerstag. Dennoch sehe die US-Strategie gegen den IS, der in Syrien gegen die Regierung kämpft, keine Einbindung Assads vor, sagte Hagel weiter.

