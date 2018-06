Lagos (AFP) Der in der vergangenen Woche in Nigeria entführte Deutsche ist nach Angaben seines Arbeitgebers wieder frei. "Ich kann bestätigen, dass er freigelassen wurde", sagte eine Sprecherin des Bauunternehmens Julius Berger in Nigeria am Donnerstag. Der Mann war am vergangenen Freitag im Süden des Landes von bewaffneten Angreifern entführt worden, die bei dem Überfall einen weiteren Deutschen töteten.

