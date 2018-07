Donezk (AFP) Die ukrainische Armee und prorussische Separatisten haben sich am Donnerstag heftige Gefechte um den internationalen Flughafen der ostukrainischen Stadt Donezk geliefert. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten von aus zwei Richtungen abgefeuerten Geschossen sowie von teilweise mehreren Detonationen pro Minute im Laufe des Nachmittags. Militärsprecher Wladislaw Selesnjow sagte, die Armeestellungen am Flughafen seien am Vormittag von Raketenwerfern beschossen worden und am Nachmittag mit Mörsergranaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.