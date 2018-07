New York (AFP) Wegen der schweren politischen Krise in Burkina Faso hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon einen Sondergesandten in das westafrikanische Land geschickt. Der Sondergesandte für Westafrika, Mohamed Ibn Chambas, werde am Freitag in Burkina Faso sein, teilte ein UN-Sprecher in New York am Donnerstag mit. Ban verfolge die Verschlechterung der Sicherheitslage in Burkina Faso "mit großer Sorge". Der Generalsekretär rufe alle Beteiligten zu einem Ende der Gewalt auf und fordere, die Probleme des Landes auf dem Wege des Dialogs zu lösen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.