Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die freiwilligen Helfer aus seinem Land, die zum Kampf gegen Ebola nach Westafrika gehen, als "Helden" gelobt. "Wir müssen sie als das bezeichnen, was sie sind: amerikanische Helden", sagte Obama nach einem Treffen mit zurückgekehrten Medizinern am Mittwochabend in Washington. Unterdessen wird in den USA heftig über drastische Gegenmaßnahmen gestritten, die mehrere Staaten und das Pentagon verhängt haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.