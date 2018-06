San Francisco (AFP) Die beiden US-Firmen Twitter und IBM haben eine Zusammenarbeit beim Datenaustausch für geschäftliche Zwecke vereinbart. IBM erhalte mit seinem Supercomputer Watson künftig Zugriff auf den immensen Nachrichtenfluss des Online-Kurzbotschaftendiensts und werde die Tweets von hunderten Millionen Nutzern nach kommerziell verwertbaren Informationen durchforsten, teilte Twitter am Mittwoch mit. Die Kooperation solle zum Beispiel Aufschluss darüber geben, warum einige Produkte besonders populär oder unbeliebt sind und weshalb ein Unternehmen in bestimmten Zielmärkten schneller wächst als in anderen. Zu den finanziellen Modalitäten des Deals wurden keine Angaben gemacht.

