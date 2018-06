Los Angeles (AFP) US-Serienstar Kaley Cuoco aus der erfolgreiche Sitcom "The Big Bang" ist mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles unter die Größen Hollywoods aufgestiegen. "Ich bin total überwältigt", sagte die zu Tränen gerührte 28-jährige Schauspielerin am Mittwoch. Die Rolle der Penny in der Comedy-Serie "hat mein Leben verändert". Sie fühle sich "geehrt" und "gesegnet" mit dem Stern, sagte die ganz in rosa gewandete Schauspielerin, die in Begleitung ihres Ehemanns Ryan Sweeting zu der Zeremonie erschienen war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.