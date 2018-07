Kabul (AFP) Die Frau des neuen afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani findet das französische Verbot der Ganzkörperverschleierung gut. Nikab und Burka würden Frauen daran hindern, sich frei zu bewegen und zu sehen, sagte Rula Ghani in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Und weil der Nikab "ein bisschen wie Scheuklappen" funktioniere, sei sie hinsichtlich des Verbots "völlig einverstanden mit der Regierung Frankreichs". Die vollständige Verschleierung in der Öffentlichkeit wurde in Frankreich vor drei Jahren verboten.

