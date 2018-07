Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index

wiesen am 31.10.2014 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag

bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Quelle: Reuters/oraise

Stand: 31.10.2014 22:25 Uhr