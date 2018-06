Paris (AFP) Der langjährige Präsident von Burkina Faso, Blaise Compaoré, hat nach seinem Rücktritt französischen Angaben zufolge die Hauptstadt Ouagadougou verlassen. Compaoré sei in den Süden des Landes aufgebrochen, in Richtung der nahe der Grenze zu Ghana gelegenen Stadt Pô, verlautete am Freitag aus französischen Diplomatenkreisen in Paris. "Er ist noch im Land."

