Ouagadougou (AFP) Zehntausende Demonstranten haben am Freitag im westafrikanischen Burkina Faso den sofortigen Rücktritt von Präsident Blaise Compaoré gefordert. In Sprechchören riefen sie "Blaise, hau ab!", wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP aus der Hauptstadt Ouagadougou berichtete. Die Demonstranten zogen vor das Hauptquartier der Armee und skandierten: "Kouamé Lougué an die Macht!" Der General im Ruhestand und frühere Verteidigungsminister verfügt bei der Protestbewegung über große Sympathie.

