Frankfurt/Main (AFP) Der westfälische Automobilzulieferer Hella geht an die Börse. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, verkaufte Hella im Rahmen einer Privatplatzierung rund elf Millionen Aktien zu je 25 Euro im Gesamtwert von rund 278 Millionen Euro. In einem zusätzlichen Schritt sollen demnach knapp weitere sechs Millionen Wertpapiere verkauft werden. Der Handelsstart ist für den 11. November im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main geplant.

