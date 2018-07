Düsseldorf (AFP) In Deutschland sind einem Medienbericht zufolge schätzungsweise 100.000 Autos mit defektem Airbag unterwegs. Prüfern der Sachverständigenorganisation KÜS hätten bei 2,69 Millionen Hauptuntersuchungen im vergangenen Jahr an gut 15.000 Fahrzeugen Mängel im Airbag-Bereich festgestellt, berichtete die Zeitung "VDI Nachrichten" am Freitag. Hochgerechnet auf alle 43,9 Millionen Pkw in Deutschland und unter Einbeziehung der Prüfintervalle bedeute dies, dass jährlich mindestens 100.000 Autos mit defekten Airbags auf deutschen Straßen unterwegs seien.

