Berlin (AFP) Nach der von der EU vermittelten Einigung im Streit über Gaslieferungen zwischen Moskau und Kiew gibt es womöglich leichte Bewegung im Bemühen um eine Lösung des Ukraine-Konflikts. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) telefonierte nach der Einigung am Donnerstagabend mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und dem französischen Staatschef François Hollande, wie Vize-Regierungssprecher Georg Streiter am Freitag in Berlin sagte. "Alle Beteiligten" hätten darin übereingestimmt, dass der Konflikt in der Ostukraine "unter Wahrung der territorialen Integrität der Ukraine" beendet werden müsse.

