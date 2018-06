Frankfurt/Main (AFP) An der Spitze des Zentralrats der Juden in Deutschland bahnt sich ein Wechsel an: Präsident Dieter Graumann kündigte am Freitag an, bei der turnusmäßigen Präsidiumswahl am 30. November nicht erneut kandidieren zu wollen. Er begründete dies mit der großen Belastung durch das Ehrenamt. Vizepräsident Josef Schuster bedauerte Graumanns Entscheidung im Namen des Zentralrats und erklärte, er werde sich nach Gesprächen mit Präsidiumskollegen als Nachfolger zur Wahl stellen.

