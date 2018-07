Kano (AFP) Die Islamistengruppe Boko Haram hält nach eigenen Angaben einen im Juli im Nordosten Nigerias entführten Deutschen als Geisel. Das sagte Boko-Haram-Anführer Abubakar Shekau am Freitag in einem Video, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Das Auswärtige Amt in Berlin wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Fall äußern.

