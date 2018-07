Rom (AFP) Italien hat nach einem Jahr den Marine-Einsatz "Mare Nostrum" zur Rettung in Seenot geratener Flüchtlinge auf dem Mittelmeer offiziell beendet. "Mare Nostrum endet. Italien hat seine Pflicht getan", sagte am Freitag Innenminister Angelino Alfano. "Von Morgen an beginnt eine neue Operation mit dem Namen Triton". Der im Oktober 2013 begonnene Einsatz erlaubte es Rom zufolge, mehr als 150.000 Menschen zu retten - im Schnitt 400 pro Tag. Dies entspricht einer Verdreifachung im Vergleich zum Jahr 2013.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.