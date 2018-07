Frankfurt/Main (AFP) Mit Hilfe einer Grundschulleiterin aus Niederbayern sind deutsche Fahnder einem Vater auf die Spur gekommen, der seinen siebenjährigen Sohn sexuell missbraucht und Fotos von den Taten im Internet verbreitet haben soll. Der 49-jährige Deutsche wurde in der vergangenen Woche in Oberösterreich festgenommen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Freitag mitteilte. Die Ermittler hatten zuvor bundesweit Lehrern an Grundschulen nicht pornografische Bilder des Opfers vorgelegt, um den Jungen identifizieren zu können.

