Brüssel (AFP) Die EU-Internetkommissarin Neelie Kroes hat die Rücknahme der umstrittenen geplanten Internetsteuer in Ungarn begrüßt. "Ich bin sehr froh für die ungarischen Bürger", erklärte Kroes am Freitag in Brüssel. "Ihre Stimmen wurden erhört." Ungarns Regierungschef Viktor Orban kündigte zuvor die Rücknahme seiner Pläne zu der Abgabe in einem Radiointerview an.

