Paris (AFP) In einem mehrstöckigen Radiogebäude in Paris ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Betroffen sei der siebte Stock des "Maison de la Radio", in dem derzeit Bauarbeiten stattfinden, teilten die Feuerwehr und ein Vertreter der Gebäudesicherheit mit. Die öffentlich-rechtlichen Sender France Info und France Inter mussten ihre Sendungen unterbrechen, wie es bei France Info hieß.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.