Metz (AFP) Im Streit um eine verweigerte Zigarette soll ein junger Soldat in Frankreich einen 15-Jährigen erstochen haben. Der Soldat wurde nach der tödlichen Auseinandersetzung in der Nacht auf Freitag in der ostfranzösischen Stadt Sarrebourg in Polizeigewahrsam genommen, wie die Behörden mitteilten.

