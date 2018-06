Gelsenkirchen (SID) - Sportvorstand Horst Heldt traut Fußball-Bundesligist Schalke 04 in den kommenden Jahren den Gewinn der deutschen Meisterschaft zu. "In den letzten zehn Jahren ist nicht nur der FC Bayern Meister geworden. Schalke ist in dieser Zeit dreimal Vizemeister geworden, jeweils relativ knapp gescheitert. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es möglich ist. Schalke ist ein Verein, der viel Kraft und viele Möglichkeiten hat, deshalb wird es auch in der Zukunft möglich sein", sagte Heldt im Welt-Interview.