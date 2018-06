Montréal (AFP) Wegen der Ermordung dreier Polizisten im kanadischen Moncton ist der Angeklagte zu einer Rekordstrafe von 75 Jahren Gefängnis ohne Möglichkeit auf eine vorzeitige Entlassung verurteilt worden. Das Gericht entschied, dass der 24-jährige Justin Bourque frühestens im Alter von 99 Jahren eine Entlassung auf Bewährung beantragen darf. Der Angeklagte hatte gestanden, am 4. Juni in Moncton in der östlichen Provinz New Brunswick auf offener Straße drei Polizisten erschossen und zwei weitere verletzt zu haben.

