Ed Sheeran ist 23 und in der Liga der ganz Großen angekommen. Seine aufregende Mischung aus Folk, Hip-Hop und Grime kommt an. Gold gab es in Deutschland für sein zweites Album "X". In Düsseldorf (5.), Hamburg (6.), Berlin (14.), Stuttgart (15.), München (17.) und Frankfurt (18.) wurden die ganz großen Hallen für ihn gebucht.

