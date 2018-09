London (dpa) - Der britische Gitarrist Jimmy Page (70) mag es im Badezimmer musikalisch. "Unter der Dusche pfeife ich bis heute am häufigsten die Musik zum Bond-Film "Goldfinger"", sagte der frühere Led-Zeppelin-Star in London.

Page spielte bei der Aufnahme des Titelsongs des 1964 veröffentlichten Agententhrillers Gitarre - bevor er mit der Rockband Led Zeppelin ("Stairway to Heaven") Weltruhm erlangte.

Mit "IV" und "Houses of The Holy" hat Page gerade den zweiten Schwung an neu gemischten Alben der Kultrocker veröffentlicht. Dass die Band eines Tages wieder zusammen auf der Bühne stehen wird, sei "weiterhin unwahrscheinlich", sagte er. Ein Comeback verweigerte bisher vor allem Sänger Robert Plant.

Page will auch ohne ihn im kommenden Jahr wieder "altes und neues Material - alles, wofür ich bekannt bin" live spielen - die Musiker an seiner Seite habe er allerdings noch nicht ausgewählt.