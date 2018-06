Lissabon (AFP) In Lissabon haben am Freitag mehrere tausend Angestellte des öffentlichen Dienstes gegen Sparmaßnahmen der portugiesischen Regierung demonstriert. Zuvor hatte die konservative Parlamentsmehrheit von Ministerpräsident Pedro Passos Coelho dem Haushalt für das kommende Jahr in erster Lesung zugestimmt. Dieser sieht vor, die geltenden Gehaltskürzungen und die Verlängerung der Arbeitszeit im öffentlichen Dienst auch 2015 beizubehalten. Die öffentlich Bediensteten verdienen 20 Prozent weniger als noch vor Ausbruch der Krise.

