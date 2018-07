Köln (SID) - Schalke 04 empfängt zum Auftakt des 10. Spieltages der Fußball-Bundesliga den FC Augsburg. Für die Gastgeber geht es vor allem darum, einen weiteren Rückschlag zu vermeiden, allerdings fehlen den Königsblauen sieben verletzte Stammspieler. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

In Düsseldorf kommt es in der 2. Fußball-Bundesliga zum Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten Fortuna und Spitzenreiter FC Ingolstadt. Die Düsseldorfer könnten mit einem Sieg den Rückstand auf den Gegner auf zwei Punkte verkürzen, Ingolstadt kann mit einem Dreier einen großen Schritt Richtung Herbstmeisterschaft machen. Ferner treffen der Karlsruher SC und der SV Sandhausen sowie Union Berlin und die SpVgg Greuther Fürth aufeinander. Alle Spiele beginnen um 18.30 Uhr.

Beim Großen Preis von Texas stehen die ersten beiden Trainingsdurchgänge an. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton kann in Austin einen weiteren Schritt auf dem Weg zu seinem zweiten Titel machen. Mercedes-Rivale Nico Rosberg will dagegen den Rückstand auf den Briten von derzeit 17 Punkten vor den letzten beiden Saisonrennen verringern.