Koslanda (AFP) Bei der Suche nach Opfern des verheerenden Erdrutsches im Osten Sri Lankas kommen nun auch Spürhunde zum Einsatz. Diese könnten möglicherweise Leichen aufspüren, sagte der Leiter der Hundestaffel am Freitag. Nachdem die Suche wegen neuer Regenfälle am Donnerstagnachmittag unterbrochen worden war, wurden die Sucharbeiten hunderter Einsatzkräfte am Freitagmorgen fortgesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.