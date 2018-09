Suruc (AFP) Die zur Verstärkung der syrischen Kurden entsandten Peschmerga-Kämpfer sind in Kobane eingetroffen. Ihr Konvoi habe die umkämpfte nordsyrische Stadt am Freitagabend erreicht, teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Durch die etwa 150 Peschmerga-Soldaten aus dem Nordirak erhalten die Kurden in Kobane dringend benötigte Unterstützung im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.