Bad Hersfeld (dpa) - Im Tarifstreit mit dem Internet-Versandhändler Amazon will die Gewerkschaft Verdi die Streiks auf einen weiteren Standort ausweiten. Es sei kein Geheimnis, dass Amazon auch in Koblenz Tarifverhandlungen abgelehnt habe und Streiks dort sehr wahrscheinlich seien, sagte eine Verdi-Sprecherin. Auch vor Arbeitsniederlegungen im Weihnachtsgeschäft schrecke man nicht zurück. Amazon teilte mit, weiteren Streiks gelassen entgegenzusehen. Kunden würden auch in Zukunft keine Auswirkungen des Streiks spüren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.