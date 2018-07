Brüssel (AFP) Nach dem Rücktritt des Staatschefs von Burkina Faso, Blaise Compaoré, haben die USA und die Europäische Union einen friedlichen und demokratischen Machtwechsel in dem westafrikanischen Staat gefordert. "Wir verurteilen entschieden jeden Versuch der Machtergreifung auf einem nicht verfassungsmäßigen Weg", teilte die US-Regierung am Freitag in Washington mit. Der diplomatische Dienst der EU in Brüssel erklärte ebenfalls, dass es gelte, die Verfassung des Landes zu respektieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.