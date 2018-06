Washington (AFP) Nach wochenlanger Verfolgungsjagd ist in den USA ein mutmaßlicher Polizistenmörder gefasst worden. "Eric Frein, der mutmaßliche Schütze zweier Polizisten aus dem Bundesstaat Pennsylvania, ist in Gewahrsam genommen worden", teilte die US-Bundespolizei FBI am Donnerstag mit. Bei der Verfolgung des 31-Jährigen durch die Pocono Mountains in Pennsylvania waren hunderte Beamte im Einsatz.

