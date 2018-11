Washington (AFP) Nach wochenlanger Verfolgungsjagd haben Fahnder im US-Bundesstaat Pennsylvania den mutmaßlichen Mörder eines Polizisten gefasst. Eine schwer bewaffnete Polizeieinheit griff Eric Frein am Donnerstagabend auf einem verlassenen Flughafengelände auf, am Freitag erschien der 31-Jährige laut US-Medien erstmals vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft strebt den Angaben zufolge die Todesstrafe an.

