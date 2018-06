Washington (AFP) Vor dem Ablauf der Frist für ein Atomabkommen mit dem Iran wollen sich US-Außenminister John Kerry und sein iranischer Kollege Mohammed Dschawad Sarif zu Gesprächen in Oman treffen. Kerry werde am 9. und 10. November in der omanischen Hauptstadt Maskat mit Sarif und der scheidenden EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton zusammentreffen, teilte ein US-Regierungsvertreter am Freitag mit.

