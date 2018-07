Kabul (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag sind in Afghanistan neun afghanische Sicherheitskräfte getötet worden. Nach Behördenangaben starben sechs Polizisten und drei Soldaten, als ein Attentäter am Samstag südlich von Kabul sein mit Sprengstoff beladenes Auto neben einem Polizeifahrzeug in die Luft sprengte. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Die Taliban und andere radikalislamische Gruppen hatten in den vergangenen Monaten ihre Anschläge auf die afghanischen Sicherheitskräfte und ihre ausländischen Verbündeten intensiviert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.