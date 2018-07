Oldenburg (SID) - Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat den amerikanischen Point Guard Casper Ware verpflichtet. Der 24-Jährige, der am Montag zum obligatorischen Medizincheck in Oldenburg erwartet wird, unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Ware soll die Lücke schließen, die nach dem Abgang von Aufbauspieler Tywain McKee entstanden war.

"Wir sind sehr glücklich mit dieser Verpflichtung", sagte Geschäftsführer Hermann Schüller: "Genau in die Phase unserer Suche fiel in der NBA der Moment, in dem die Klubs ihre endgültigen Kader für die Saison festgelegt haben. Casper Ware hat den Sprung in die Mannschaft der Brooklyn Nets nur knapp verpasst und brennt nun darauf, sich in Europa zu beweisen."

Ware war im Frühjahr 2014 in die NBA zu den Philadelphia 76ers gewechselt und anschließend in der Summer League mit 19 Punkten pro Partie Topscorer des Teams, bevor er im Herbst zu den Brooklyn Nets wechselte.